Tyson Foods відкликає гігантську партію курячої продукції
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Американська корпорація Tyson Foods відкликає 69 тис. тонн курячої продукції через підозри на забруднення сторонніми матеріалами. Про це повідомила Служба безпеки та інспекції харчових продуктів міністерства сільського господарства США (FSIS), передає УНН.
Не так давно FSIS отримала кілька скарг від споживачів. Вони заявили про наявність в курячій продукції корпорації сторонніх матеріалів, схожих на метал. Йдеться про заморожену, готову до вживання продукцію, яка була вироблена 30 листопада 2018 року.
"FSIS стурбована тим, що деякі продукти можуть перебувати в морозильних камерах споживачів. Такі продукти настійно не рекомендується вживати - їх варто повернути в магазин, де вони були придбані", - заявили в Службі, додавши, що паралельно Tyson Foods відкликає 69 тис. тонн курячої продукції з супермаркетів США.
Довідка УНН: Tyson Foods, Inc. - американська багатонаціональна корпорація, друга за величиною у сегменті виробництва м'ясної продукції.
Нагадаємо, тим часом Україна нарощує експортні позиції на світовому ринку курятини. Згідно з державною статистикою, торік українські птахівники поставили за кордон 328 тис. тонн курятини і зайняли 6-е місце в глобальному рейтингу експортерів, обійшовши Росію і Канаду.
Більш того, не так давно Європейська комісія ініціювала збільшення квот на ввезення української курятини - з 20 тис. тонн до 70 тис. тонн в рік, що дозволить вітчизняним птахівникам істотно наростити поставки м'яса птиці до Європи.
Ініціативу ЄК пов'язують з найбільшим виробником курятини в Україні - агрохолдингом "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрія Косюка.