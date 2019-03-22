Tyson Foods отзывает гигантскую партию куриной продукции

Не так давно FSIS получила несколько жалоб от потребителей. Они заявили о наличии в куриной продукции корпорации посторонних материалов, похожих на металл. Речь идет о замороженной, готовой к употреблению продукции, которая была произведена 30 ноября 2018 года.

"FSIS обеспокоена тем, что некоторые продукты могут находиться в морозильных камерах потребителей. Такие продукты настоятельно не рекомендуется употреблять - их стоит вернуть в магазин, где они были приобретены", - заявили в Службе, добавив, что параллельно Tyson Foods отзывает 69 тыс. тонн куриной продукции из супермаркетов США.

Справка УНН: Tyson Foods, Inc. - американская многонациональная корпорация, вторая по величине в сегменте производства мясной продукции.

Напомним, тем временем Украина наращивает экспортные позиции на мировом рынке курятины. Согласно государственной статистике, в прошлом году украинские птичники поставили за границу 328 тыс. тонн курятины и заняли 6-е место в глобальном рейтинге экспортеров, обойдя Россию и Канаду.

Более того, не так давно Европейская комиссия инициировала увеличение квот на ввоз украинской курятины – с 20 тыс. тонн до 70 тыс. тонн в год, что позволит отечественным птичникам существенно нарастить поставки мяса птицы в Европу.

Инициативу ЕК связывают с крупнейшим производителем курятины в Украине – агрохолдингом "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) Юрия Косюка.