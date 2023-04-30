Twitter знизить на 10% плату за підписку на контент
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. У п'ятницю генеральний директор Twitter Ілон Маск заявив, що соціальна мережа знизить оплату за підписку на контент на 10%, оскільки прагнуть монетизувати контент на сайті, пише Reuters передає УНН.
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Цього місяця Ілон Маск заявив, що користувачі соціальної мережі зможуть пропонувати своїм підписникам підписку на контент, включаючи довгі тексти та багатогодинні відео. Він також додав, що компанія не буде знижувати плату за підписку на контент протягом перших 12 місяців.
Ілон Маск запроваджує зміни у Twitter з метою збільшення доходів після того, як минулого року дохід від реклами на платформі знизився напередодні придбання їм соцмережі за 44 мільярди доларів.
Нагадаємо
Twitter не буде застосувувати мітку «пов'язані із державою» для облікових записів ЗМІ. Їх вже не відображають багато відомих сторінок на платформі преси Західу, росії, Китаю та інших країн.