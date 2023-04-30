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Twitter снизит на 10% плату за подписку на контент

Twitter снизит на 10% плату за подписку на контент

Киев • УНН

 • 254843 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В пятницу генеральный директор Twitter Илон Маск заявил, что социальная сеть снизит оплату за подписку на контент на 10%, поскольку стремятся монетизировать контент на сайте, пишет Reuters, передает УНН.

Детали

В этом месяце Илон Маск заявил, что пользователи социальной сети смогут предлагать своим подписчикам подписку на контент, включая длинные тексты и многочасовые видео. Он также добавил, что компания не будет снижать плату за подписку на контент в течение первых 12 месяцев.

Илон Маск вводит изменения в Twitter с целью увеличения доходов после того, как в прошлом году доход от рекламы на платформе снизился накануне приобретения им соцсети за 44 миллиарда долларов.

Напомним

Twitter не будет применять метку «связанные с государством» для учетных записей СМИ. Их уже не отображают многие известные страницы на платформе прессы Запада, России, Китая и других стран.

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