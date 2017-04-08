Twitter відкликав позов до уряду США

Аккаунт має підзаголовок “Імміграційне опір” і позиціонує себе як ресурс, який надає інформаційну допомогу легальним мігрантам, включаючи тих, кого торкнувся указ президента Дональда Трампа про заборону на в’їзд в країну.

У четвер представники Twitter повідомили, що влада надіслала їм запит на розкриття персональних даних тих, хто веде цей мікроблог. Компанія відмовилася йти назустріч владі, пославшись на свободу слова, і подала позов проти уряду.

Мін’юст США, який представляє в суді всі урядові структури, якщо проти них подаються позови, в п’ятницю відповів Twitter, що прохання чиновників про розкриття ідентичності більше не має сили.

“Ми зробимо перерву! Минулі кілька днів були неймовірно важкі для нас і сповнені тривог. Спасибі ще раз, Америко”, — написали у “Альтернативній імміграції”, дізнавшись про результат справи.