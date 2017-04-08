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Twitter відкликав позов до уряду США

Twitter відкликав позов до уряду США

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Інтернет-компанія Twitter Inc., яка володіє сервісом мікроблогів “Твіттер”, відкликала позов до влади США, після того як вона відкликала вимогу розкрити дані людини або групи осіб, які стоять за обліковим записом “Альтернативна імміграція”, передає УНН з посиланням на ВВС.

Аккаунт має підзаголовок “Імміграційне опір” і позиціонує себе як ресурс, який надає інформаційну допомогу легальним мігрантам, включаючи тих, кого торкнувся указ президента Дональда Трампа про заборону на в’їзд в країну.

У четвер представники Twitter повідомили, що влада надіслала їм запит на розкриття персональних даних тих, хто веде цей мікроблог. Компанія відмовилася йти назустріч владі, пославшись на свободу слова, і подала позов проти уряду.

Мін’юст США, який представляє в суді всі урядові структури, якщо проти них подаються позови, в п’ятницю відповів Twitter, що прохання чиновників про розкриття ідентичності більше не має сили.

“Ми зробимо перерву! Минулі кілька днів були неймовірно важкі для нас і сповнені тривог. Спасибі ще раз, Америко”, — написали у “Альтернативній імміграції”, дізнавшись про результат справи.

 

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