Twitter отозвал иск к правительству США

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 77780 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 111267 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 169515 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 124643 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121775 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 115217 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106115 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107376 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103825 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Twitter отозвал иск к правительству США

Twitter отозвал иск к правительству США

Киев  •  УНН

 • 10660 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Интернет-компания Twitter Inc., которая владеет сервисом микроблогов “Твиттер”, отозвала иск к властям США, после того как они отозвали требование раскрыть данные человека или группы лиц, которые стоят за учетной записью “Альтернативная иммиграция”, передает УНН со ссылкой на ВВС .

Аккаунт имеет подзаголовок “Иммиграционное сопротивление” и позиционирует себя как ресурс, который предоставляет информационную помощь легальным мигрантам, включая тех, кого коснулся указ президента Дональда Трампа о запрете на въезд в страну.

В четверг представители Twitter сообщили, что власти направили им запрос на раскрытие персональных данных тех, кто ведет этот микроблог. Компания отказалась идти навстречу власти, сославшись на свободу слова, и подала иск против правительства.

Минюст США, который представляет в суде все правительственные структуры, если против них подаются иски, в пятницу ответил Twitter, что просьба чиновников о раскрытии идентичности больше не имеет силы.

“Мы сделаем перерыв! Прошедшие несколько дней были невероятно тяжелые для нас и полны тревог. Спасибо еще раз, Америка!”, — написали в “Альтернативной иммиграции”, узнав об исходе дела.

 

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