Twitter отозвал иск к правительству США
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Интернет-компания Twitter Inc., которая владеет сервисом микроблогов “Твиттер”, отозвала иск к властям США, после того как они отозвали требование раскрыть данные человека или группы лиц, которые стоят за учетной записью “Альтернативная иммиграция”, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Аккаунт имеет подзаголовок “Иммиграционное сопротивление” и позиционирует себя как ресурс, который предоставляет информационную помощь легальным мигрантам, включая тех, кого коснулся указ президента Дональда Трампа о запрете на въезд в страну.
В четверг представители Twitter сообщили, что власти направили им запрос на раскрытие персональных данных тех, кто ведет этот микроблог. Компания отказалась идти навстречу власти, сославшись на свободу слова, и подала иск против правительства.
Минюст США, который представляет в суде все правительственные структуры, если против них подаются иски, в пятницу ответил Twitter, что просьба чиновников о раскрытии идентичности больше не имеет силы.
“Мы сделаем перерыв! Прошедшие несколько дней были невероятно тяжелые для нас и полны тревог. Спасибо еще раз, Америка!”, — написали в “Альтернативной иммиграции”, узнав об исходе дела.