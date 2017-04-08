Twitter отозвал иск к правительству США

Аккаунт имеет подзаголовок “Иммиграционное сопротивление” и позиционирует себя как ресурс, который предоставляет информационную помощь легальным мигрантам, включая тех, кого коснулся указ президента Дональда Трампа о запрете на въезд в страну.

В четверг представители Twitter сообщили, что власти направили им запрос на раскрытие персональных данных тех, кто ведет этот микроблог. Компания отказалась идти навстречу власти, сославшись на свободу слова, и подала иск против правительства.

Минюст США, который представляет в суде все правительственные структуры, если против них подаются иски, в пятницу ответил Twitter, что просьба чиновников о раскрытии идентичности больше не имеет силы.

“Мы сделаем перерыв! Прошедшие несколько дней были невероятно тяжелые для нас и полны тревог. Спасибо еще раз, Америка!”, — написали в “Альтернативной иммиграции”, узнав об исходе дела.