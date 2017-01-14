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Творець латинської транскрипції китайської мови помер на 111 році життя

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Творець всесвітньо визнаної латинської транскрипції китайської мови піньінь Чжоу Югуан, який відзначив у п'ятницю 111-річчя, помер у Китаї, повідомляє УНН із посиланням на РІА "Новости".

Стандарт піньінь був затверджений у 1958 році сесією вищого законодавчого органу КНР - Всекитайскими зборами народних представників (ВЗНП). З 1979 року він використовується у всьому світі в якості офіційної латинській транскрипції китайської мови.

Чжоу Югуан народився 13 січня 1906 року в місті Чанчжоу в провінції Цзянсу. Вільно володів англійською, японською та французькою мовами. У жовтні 1955 році прем'єр Держради КНР Чжоу Еньлай запросив його на нараду Центрального комітету компартії Китаю. На ньому Чжоу Югуана попросили почати працювати над китайською писемністю. Проект стандарту піньінь був підготовлений вже до лютого 1956 року народження, проте на доопрацювання пішло два роки, після чого він був затверджений сесією ВЗНП.

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