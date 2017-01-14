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Создатель латинской транскрипции китайского языка умер на 111 году жизни

Создатель латинской транскрипции китайского языка умер на 111 году жизни

Киев • УНН

 • 11146 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Создатель всемирно признанной латинской транскрипции китайского языка пиньинь Чжоу Югуан, который отметил в пятницу 111-летие, скончался в Китае, сообщает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Стандарт пиньинь был утвержден в 1958 году сессией высшего законодательного органа КНР - Всекитайским собранием народных представителей (ВСНП). С 1979 года он используется во всем мире в качестве официальной латинской транскрипции китайского языка.

Чжоу Югуан родился 13 января 1906 года в городе Чанчжоу в провинции Цзянсу. Свободно владел английским, японским и французским языками. В октябре 1955 года премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай пригласил его на совещание Центрального комитета компартии Китая. На нем Чжоу Югуана попросили начать работать над китайской письменностью. Проект стандарта пиньинь был подготовлен уже к февралю 1956 года, однако на доработку ушло два года, после чего он был утвержден сессией ВСНП.

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