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Творчість Олександра Олеся показує, як треба любити Україну - П.Порошенко

Творчість Олександра Олеся показує, як треба любити Україну - П.Порошенко

Київ • УНН

 • 9769 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. Олександр Олесь через різні художні засоби доносив, що внутрішні чвари в Україні призводили до трагічних наслідків, вважає Президент України Петро Порошенко. Про це йдеться на офіційному сайті глави держави, передає УНН.

“У своїх творах великий поет не раз різними художніми засобами доносив, що саме внутрішні чвари та розбрат, невміння об’єднатися заради великої мети, не раз призводили в історії України до трагічних наслідків”, — зазначив П.Порошенко.

На думку Президента перепоховання в Україні О Олеся стало символічним, адже за життя він мріяв про повернення на Батьківщину.

“Олександр Олесь, можливо, як ніхто інший, глибоко розкрив біль душі людини, яка втратила Батьківщину та опинилася в еміграції. Його поезія показує, як треба любити Україну”, — підкреслив П.Порошенко.

Він закликав вивчати та популяризувати твори поета.

Нагагдаємо, О.Олеся та його дружину перепоховали на столичному Лук'янівському кладовищі.

Українські Національні Новини

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