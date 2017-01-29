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Творчество Александра Олеся показывает, как надо любить Украину - П.Порошенко

Творчество Александра Олеся показывает, как надо любить Украину - П.Порошенко

Киев • УНН

 • 9768 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Александр Олесь через различные художественные средства доносил, что внутренние распри в Украине приводили к трагическим последствиям, считает Президент Украины Петр Порошенко. Об этом говорится на официальном сайте главы государства, передает УНН.

"В своих произведениях великий поэт не раз различными художественными средствами доносил, что именно внутренние распри и раздоры, неумение объединиться ради великой цели, не раз приводили в истории Украины к трагическим последствиям", - отметил П.Порошенко.

По мнению Президента перезахоронения в Украине А.Олеся стало символическим, ведь при жизни он мечтал о возвращении на Родину.

"Александр Олесь, возможно, как никто другой, глубоко раскрыл боль души человека, который потерял Родину и оказался в эмиграции. Его поэзия показывает, как надо любить Украину ", - подчеркнул П.Порошенко.

Он призвал изучать и популяризировать произведения поэта.

Нагагдаемо, А.Олеся и его жену перезахоронили на столичном Лукьяновском кладбище .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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