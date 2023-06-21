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TVORCHI, Visa та UNITED24 за місяць зібрали майже 12 млн грн на порятунок передчасно народжених в Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Збір коштів «Небайдужі рятують серця дітей», організований в партнерстві між гуртом TVORCHI, компанією платіжних технологій Visa та фандрейзинговою платформою UNITED24, завершений. 

TVORCHI, Visa та UNITED24 за місяць зібрали майже 12 млн грн на порятунок передчасно народжених в Україні

Про благодійний збір гурт TVORCHI оголосив наприкінці квітня — перед від’їздом до Ліверпуля, незадовго до старту пісенного конкурсу Євробачення-2023.

При заявленій меті зібрати мінімум 10 млн грн, фінальна сума збору склала 11 924 114 грн. Зібрані кошти будуть спрямовані на офіційний рахунок Міністерства охорони здоров’я України для закупівлі інкубаторів інтенсивної терапії. Вони необхідні для передчасно народжених дітей, кількість яких в Україні зросла через стрес матерів, зумовлений війною.

«Ми неймовірно вдячні всім, хто долучився до нашої кампанії зі збору коштів – як в Україні, так і за її межами. Окрема подяка всім партнерам, які відгукнулись і підтримали. Результати перебільшили наші очікування. Ми раді, що важливе медичне обладнання, яке закуплять, допоможе нашим лікарям рятувати життя новонароджених українців у ці непрості часи. Ми хочемо, щоб кожне дитяче серце билось», – коментує дует TVORCHI.

«Дякуємо нашим партнерам, дуету TVORCHI та платформі UNITED24 за плідну співпрацю. Ми бачили, як благодійники з України та всього світу долучилися до збору коштів, довівши, що вони й справді небайдужі. А завдяки подвоєнню всіх внесків, зроблених з карток Visa українських банків, нам вдалося спрямувати на порятунок новонароджених ще більше коштів. Ми знову побачили, яким ефективним та зручним може бути благодійний збір із використанням цифрових платежів», – зазначає Світлана Чирва, віцепрезидентка, регіональна менеджерка Visa в Україні та Молдові.

Для того, щоб привернути увагу до збору, TVORCHI з’явились на Бірюзовій доріжці Євробачення у костюмах, на яких були вишиті імена, а також вага передчасно народжених українських дітей. Окрім цього, гурт розіграв серед донорів персональне музичне привітання та прапор із підписами учасників «Євробачення».

«Протягом року команда UNITED24 намагається створювати ідеї для зборів, щоб долучати до них якомога більше людей з усього світу. Такою ідеєю у зборі з гуртом TVORCHI став костюм з іменами передчасно народжених дітей. Джеффрі та Андрій викликали величезний інтерес на Бірюзовому хіднику Євробачення і ми вдячні кожному, хто допоміг розказати історію цього важливого збору», – прокоментувала координаторка платформи UNITED24 Ярослава Гресь.
Жертвувати на порятунок недоношених немовлят закликали численні вуличні візуальні матеріали, зокрема фізична інсталяція

«Небайдужі серця» на Центральному залізничному вокзалі Києва. 7–13 травня дует TVORCHI презентували її перед мільйонною аудиторією «Євробачення-2023» у Ліверпулі, де представляли Україну з піснею “Heart of Steel” («Серце зі сталі»).
На фінальному етапі проєкту, 1 червня, на Facebook-сторінці Visa відбувся розіграш призів серед благодійників: серед учасників кампанії, які пожертвували від 1000 гривень, розіграли сто унікальних срібних прикрас у вигляді серця від дизайнера FROLOV та ювелірного бренду SOVA, а серед десятьох найщедріших донорів в Україні розіграли десять золотих прикрас з унікальної колекції. Організатор акції вже контактує з учасниками, які перемогли у розіграші.

Банком-еквайром виступив monobank.

Кампанія зі збору коштів тривала з 28 квітня по 28 травня. До суми, акумульованої впродовж цього місяця, були додані кошти, зібрані під час благодійного “Куражу” 10 і 11 червня. Офіційні правила проведення благодійної акції «Рятуємо дитячі серця, бо небайдужі» доступні за цим посиланням.

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