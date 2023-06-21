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TVORCHI, Visa и UNITED24 за месяц собрали почти 12 млн грн на спасение преждевременно рожденных детей в Украине

Киев • УНН

 • 648335 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Сбор средств «Неравнодушные спасают сердца детей», организованный в партнерстве между группой TVORCHI, компанией платежных технологий Visa и фандрейзинговой платформой UNITED24, завершен.

TVORCHI, Visa и UNITED24 за месяц собрали почти 12 млн грн на спасение преждевременно рожденных детей в Украине

О благотворительном сборе группа TVORCHI объявила в конце апреля — перед отъездом в Ливерпуль, незадолго до старта песенного конкурса Евровидение-2023.

При заявленной цели собрать минимум 10 млн грн, финальная сумма сбора составила 11 924 114 грн. Собранные средства будут направлены на официальный счет Министерства здравоохранения Украины для закупки инкубаторов интенсивной терапии. Они необходимы для преждевременно рожденных детей, количество которых в Украине выросло из-за обусловленного войной стресса матерей.

«Мы невероятно благодарны всем, кто присоединился к нашей кампании по сбору средств — как в Украине, так и за ее пределами. Отдельная благодарность всем партнерам, которые откликнулись и поддержали. Результаты превзошли наши ожидания. Мы рады, что важное медицинское оборудование, которое закупят, в эти непростые времена поможет нашим врачам спасать жизни новорожденных украинцев. Мы хотим, чтобы каждое детское сердце билось», — комментирует дуэт TVORCHI.

«Благодарим наших партнеров, дуэт TVORCHI и платформу UNITED24, за плодотворное сотрудничество. Мы увидели, как благотворители из Украины и со всего мира присоединились к сбору средств, доказав, что они действительно неравнодушны. А благодаря удвоению всех взносов, сделанных с карт Visa украинских банков, нам удалось направить на спасение новорожденных еще больше средств. Мы вновь убедились, каким эффективным и удобным может быть благотворительный сбор с использованием цифровых платежей», — отмечает Светлана Чирва, вице-президент, региональный менеджер Visa в Украине и Молдове.

Чтобы привлечь внимание к сбору, TVORCHI появились на Бирюзовой дорожке Евровидения в костюмах, на которых были вышиты имена и вес преждевременно рожденных украинских детей. Кроме того, группа разыграла среди доноров персональное музыкальное поздравление и флаг с подписями участников «Евровидения».

«В течение года команда UNITED24 старается создавать идеи для сборов, чтобы приобщать к ним как можно больше людей со всего мира. Такой идеей в сборе с группой TVORCHI стал костюм с именами преждевременно рожденных детей. Джеффри и Андрей вызвали огромный интерес на Бирюзовой дорожке Евровидения, и мы благодарны каждому, кто помог рассказать историю этого важного сбора», — прокомментировала координатор платформы UNITED24 Ярослава Гресь.
Жертвовать на спасение недоношенных младенцев призывали многочисленные уличные визуальные материалы, в частности, физическая инсталляция «Неравнодушные сердца» на Центральном железнодорожном вокзале Киева. 7–13 мая дуэт TVORCHI презентовал ее перед миллионной аудиторией «Евровидения-2023» в Ливерпуле, где представлял Украину с песней «Heart of Steel» («Сердце из стали»).

На финальном этапе проекта, 1 июня, на Facebook-странице Visa состоялся розыгрыш призов среди самих благотворителей: среди участников кампании, пожертвовавших от 1000 гривен, разыграли сто уникальных серебряных украшений в виде сердца от дизайнера FROLOV и ювелирного бренда SOVA, а среди десяти самых щедрых доноров Украины разыграли десять золотых украшений из уникальной коллекции. Организатор акции уже связывается с победителями розыгрыша.

Банком-эквайером выступил monobank.

Кампания по сбору средств длилась с 28 апреля по 28 мая. К сумме, накопленной в течение этого месяца, были добавлены средства, собранные во время благотворительного «Куража» 10 и 11 июня. Официальные правила благотворительной акции «Неравнодушные спасают сердца детей» доступны по этой ссылке.

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