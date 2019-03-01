Тваринникам розповіли, як безкоштовно зареєструвати худобу

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Парламентарі хочуть зобов'язати власників домашніх та диких тварин оформляти ветеринарні паспорти. Кошти на реєстрацію та ідентифікацію тварин виділятиме держава. Про це УНН розповіла голова Асоціації тваринників України, аграрний експерт Ірина Паламар, коментуючи законопроект №9022.

"Як і в чинному законодавстві, так і в новому, передбачено, що ідентифікація буде здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету України. Проте гроші на дану процедуру спрямовуватимуться не прямо суб’єкту господарювання, а на рахунок державного органу, який видаватиме власнику тварин бирки, реєстраційні бланки тощо", - пояснила Паламар.

Ідентифікувати та реєструвати тварин буде спеціальна установа - Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин, уточнила експерт.

"Дані на реєстрацію повинні будуть подавати: суб’єкти господарювання, що провадять діяльність із забою та утилізації тварин, а також ті, які провадять діяльність з продажу тварин, надання послуг зі штучного осіменіння та організовують виставки тварин", - розповіла Паламар.

Передбачається, що після прийняття закону буде створений Єдиний державний реєстр тварин. Кожній ідентифікованій тварині присвоять унікальний номер, під яким вона буде у базі. Власники зареєстрованих тварин зможуть отримати витяг з реєстру безкоштовно, додала експерт.

Нагадаємо, законопроект №9022 був зареєстрований у серпні 2018 року. З того часу Рада тричі відкладала розгляд документу.

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