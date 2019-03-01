Тваринникам розповіли, як безкоштовно зареєструвати худобу

"Як і в чинному законодавстві, так і в новому, передбачено, що ідентифікація буде здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету України. Проте гроші на дану процедуру спрямовуватимуться не прямо суб’єкту господарювання, а на рахунок державного органу, який видаватиме власнику тварин бирки, реєстраційні бланки тощо", - пояснила Паламар.

Ідентифікувати та реєструвати тварин буде спеціальна установа - Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин, уточнила експерт.

"Дані на реєстрацію повинні будуть подавати: суб’єкти господарювання, що провадять діяльність із забою та утилізації тварин, а також ті, які провадять діяльність з продажу тварин, надання послуг зі штучного осіменіння та організовують виставки тварин", - розповіла Паламар.

Передбачається, що після прийняття закону буде створений Єдиний державний реєстр тварин. Кожній ідентифікованій тварині присвоять унікальний номер, під яким вона буде у базі. Власники зареєстрованих тварин зможуть отримати витяг з реєстру безкоштовно, додала експерт.

Нагадаємо, законопроект №9022 був зареєстрований у серпні 2018 року. З того часу Рада тричі відкладала розгляд документу.