Животноводам рассказали, как бесплатно зарегистрировать скот

"Как и в действующем законодательстве, так и в новом, предусмотрено, что идентификация будет осуществляться за счет средств Государственного бюджета Украины. Однако деньги на эту процедуру будут направляться не напрямую субъекту хозяйствования, а на счет государственного органа, который будет выдавать владельцу животных бирки, регистрационные бланки и т.д.", - пояснила Пономарь.

Идентифицировать и регистрировать животных будет специальное учреждение - Администратор Единого государственного реестра животных, уточнила эксперт.

"Данные на регистрацию должны будут подавать: субъекты хозяйствования, которые осуществляют деятельность по забою и утилизации животных, а также те, которые осуществляют деятельность по продаже животных, оказанию услуг по искусственному осеменению и организовывают выставки животных", - рассказала Пономарь.

Предполагается, что после принятия закона будет создан Единый государственный реестр животных. Каждому идентифицированному животному присвоят уникальный номер, под которым оно будет в базе. Владельцы зарегистрированных животных смогут получить выписку из реестра бесплатно, добавила эксперт.

Напомним, законопроект №9022 был зарегистрирован в августе 2018 года. С тех пор Рада трижды откладывала рассмотрение документа.