Тваринам із зоопарку Дейтройта приготували подарунки до Дня закоханих
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. У зоопарку Дейтройта, США, тварини напередодні Дня святого Валентина отримали їстівні подарунки, повідомляє УНН з посиланням на The Detroit News.
Їстівні іграшки з пап'є-маше у формі сердець працівники зоопарку підготували для вовків, червоні крижані ласощі - для білих ведмедів, верблюдів і оленів. Пінгвіни отримали спеціальні камені, оздоблені відвідувачами у тематиці свята всіх закоханих. Коли самець пінгвіна знаходить собі пару, він відправляється на пошуки відповідного каменю. Тому подарунок був символічний - відвідувачі побажали тварині знайти собі половинку.
Куратор зоопарку Елізабет Ербо розповіла, що це один із способів, щоб поліпшити середовище проживання тварин.
Як повідомляв УНН, амурські тигри з китайського зоопарку сильно погладшали за зиму.