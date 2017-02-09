Тваринам із зоопарку Дейтройта приготували подарунки до Дня закоханих

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 42112 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 105555 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 111812 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 97928 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 117539 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 79228 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 88663 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97237 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88719 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 206165 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2.5м/с
29%
Популярнi новини

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 21039 перегляди

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

13 квітня, 03:13 • 15667 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

13 квітня, 03:35 • 23199 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 23057 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 24062 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 111817 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 206167 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 358157 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 293560 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 402500 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 23532 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 21152 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 97931 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 27203 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 32001 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

Тваринам із зоопарку Дейтройта приготували подарунки до Дня закоханих

Київ • УНН

 • 11455 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. У зоопарку Дейтройта, США, тварини напередодні Дня святого Валентина отримали їстівні подарунки, повідомляє УНН з посиланням на The Detroit News.

Тваринам із зоопарку Дейтройта приготували подарунки до Дня закоханих

Їстівні іграшки з пап'є-маше у формі сердець працівники зоопарку підготували для вовків, червоні крижані ласощі - для білих ведмедів, верблюдів і оленів. Пінгвіни отримали спеціальні камені, оздоблені відвідувачами у тематиці свята всіх закоханих. Коли самець пінгвіна знаходить собі пару, він відправляється на пошуки відповідного каменю. Тому подарунок був символічний - відвідувачі побажали тварині знайти собі половинку.

Куратор зоопарку Елізабет Ербо розповіла, що це один із способів, щоб поліпшити середовище проживання тварин.

Як повідомляв УНН, амурські тигри з китайського зоопарку сильно погладшали за зиму.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Мультимедіа
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,521.20
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,605.60