Животным из зоопарка Дейтройт приготовили подарки ко Дню влюбленных

Съедобные игрушки из папье-маше в форме сердец работники зоопарка подготовили для волков, красные ледяные лакомства - для белых медведей, верблюдов и оленей. Пингвины получили специальные камни, украшенные посетителями в тематике праздника всех влюбленных. Когда мужчина пингвина находит себе пару, он отправляется на поиски подходящего камня. Поэтому подарок был символический - посетители пожелали животному найти себе половинку.

Куратор зоопарка Элизабет Эрбо рассказала, что это один из способов, чтобы улучшить среду обитания животных.

Как сообщал УНН, амурские тигры из китайского зоопарка сильно поправились за зиму.