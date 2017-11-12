Туск закликав ЄС пришвидшити роботу над блокуванням Nord Stream 2
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Глава Європейської ради закликав країни ЄС швидко підготувати законодавство, яке може перешкодити в реалізації проекту Газпрому "Північний Потік-2", передає УНН з посиланням на "Польське Радіо".
Дональд Туск звернувся з листом до лідерів країн Євроспільноти у цій справі, повідомляє видання.
У ньому очільник Європейської ради закликав країни ЄС якомога швидше зайнятися проектом змін у газовій директиві, який кілька днів тому запропонувала Європейська комісія.
У Брюсселі уточнено, що правила мають стосуватися всіх газопроводів, також призначених для імпорту сировини, включно з морською частиною. В дотеперішній директиві не стверджено однозначно, як трактувати відрізки на міжнародних водах. Це відкривало можливість різних тлумачень і форсування Nord Stream 2.
Голова комісії промисловості в Європарламенті Єжи Бузек у розмові з Польським радіо кілька днів тому задекларував, що робота над новелізацією директиви відбудеться швидко, а отже, темп проведення змін залежатиме від бажання країн ЄС.
Серед них, зазначає видання, є група прихильних "Газпрому" держав – це ті, що займаються бізнесом з російською компанією і не хочуть ускладнювати їй інвестиції в Європі.
Нагадаємо, будівництво Nord Stream 2 ("Північного потоку - 2") відкладуть через Данське законодавство, що блокує проект газопроводу, по якому газ повинен надходити в Європу в обхід України.