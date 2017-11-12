Туск призвал ЕС ускорить работу над блокированием Nord Stream 2

Дональд Туск обратился с письмом к лидерам стран Евросоюза по этому делу, сообщает издание.

В нем глава Европейского совета призвал страны ЕС как можно скорее заняться проектом изменений в газовой директиве, что несколько дней назад предложила Европейская комиссия.

В Брюсселе уточнено, что правила должны касаться всех газопроводов, а также предназначенных для импорта сырья, включая морскую часть. В прежний директиве не подтверждено однозначно, как трактовать отрезки на международных водах. Это открывало возможность различных толкований и форсирование Nord Stream 2.

Председатель комиссии промышленности в Европарламенте Ежи Бузек в беседе с Польским радио несколько дней назад задекларировал, что работа над новелизации директивы произойдет быстро, а следовательно, темп проведения изменений будет зависеть от желания стран ЕС.

Среди них, отмечает издание, является группа приверженных "Газпрома" государств - это те, что занимаются бизнесом с российской компанией и не хотят усложнять ей инвестиции в Европе.

Напомним, строительство Nord Stream 2 ( "Северного потока - 2") отложат из-за Датского законодательства, что блокирует проект газопровода, по которому газ должен поступать в Европу в обход Украины.