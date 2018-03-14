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Туск готовий поставити "справу Скрипаля" на розгляд Ради ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Справу про отруєння у Великій Британії нервово-паралітичною речовиною екс-полковника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії наступного тижня можуть розглянути на засіданні Ради Європейського Союзу. Про це написав у своєму блозі у Twitter голова Євроради Дональд Туск, передає УНН.

"Я висловлюю мою повну солідарність з прем'єр-міністром Терезою Мей перед лицем жорстокого нападу, який, найімовірніше, був ініційований Москвою. Я готовий поставити це питання на порядок денний Ради ЄС наступного тижня", - написав він.

За словами президента Євроради, перед обличчям загроз Захід як ніколи має об’єднати зусилля.

"Для справжніх друзів це повинно бути очевидним: у часи розповсюдження фейкових новин, втручання у наші вибори та нападів на людей на нашій землі з використанням нервово-паралітичних речовин відповіддю має стати не трансатлантичне переслідування, а трансатлантична єдність", - заявив Д.Туск.

Нагадаємо, 5 березня екс-полковник запасу російського ГРУ Сергій Скрипаль, який був засуджений за шпигунство на користь британських спецслужб і зараз проживає на території королівства, отруївся невідомою речовиною в місті Солсбері.

Як повідомляв УНН, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей у понеділок заявила, що дає Росії час до вівторка, щоб пред'явити пояснення щодо інциденту. Інакше очікуються санкції щодо РФ.

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