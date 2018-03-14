Туск готов поставить "дело Скрипаля" на рассмотрение Совета ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Дело об отравлении в Великобритании нервно-паралитическим веществом экс-полковника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии на следующей неделе могут рассмотреть на заседании Совета Европейского Союза. Об этом написал в своем блоге в Twitter председатель Евросовета Дональд Туск, передает УНН.
"Я выражаю мою полную солидарность с премьер-министром Терезой Мэй перед лицом жестокого нападения, которое, скорее всего, было инициировано Москвой. Я готов поставить этот вопрос на повестку дня Совета ЕС на следующей неделе", - написал он.
По словам президента Евросовета, перед лицом угроз Запад как никогда должен объединить усилия.
"Для настоящих друзей это должно быть очевидным: во времена распространения фейковых новостей, вмешательства в наши выборы и нападений на людей на нашей земле с использованием нервно-паралитических веществ ответом должно стать не трансатлантическое преследование, а трансатлантическое единство", - заявил Д.Туск.
Напомним, 5 марта экс-полковник запаса российского ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден за шпионаж в пользу британских спецслужб и сейчас проживает на территории королевства, отравился неизвестным веществом в городе Солсбери.
Как сообщал УНН, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник заявила, что дает России время до вторника, чтобы предъявить объяснения относительно инцидента. Иначе ожидаются санкции в отношении РФ.