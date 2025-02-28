Туристичним островам в Індійському океані загрожує потужний циклон "Гаранс"

На островах Маврикій і Реюньйон в Індійському океані в четвер було оголошено стан підвищеної готовності через сильний тропічний шторм "Гаранс" (Garance) категорії 3, який було названо "прямою загрозою" цим туристичним напрямкам, пише УНН із посиланням на France 24.

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У середу Маврикій закрив свій головний аеропорт, а прилеглий французький острів Реюньйон мав зробити те саме в четвер.

Влада острова Реюньйон у п'ятницю оголосила на острові найвищу "фіолетову тривогу" через наближення циклону.

"Зіткнувшись із прямим впливом, у разі поривів вітру понад 200 км/год, префект активує фіолетову тривогу", - заявила влада у пресрелізі, опублікованому у X.

Метеорологічна служба Маврикія повідомила, що циклон перебуває за 310 кілометрів на північний захід від острова і перетворився на "інтенсивний тропічний шторм".

Циклон "небезпечно наближається до Маврикія і становить пряму загрозу", ідеться в повідомленні, і додається, що очікується повінь.

Гаранс прямував на схід, але повернув на південь і, як очікується, пройде між Маврикієм і Реюньйоном.

За поточною траєкторією циклон, як очікується, пройде за 50 кілометрів від Реюньйона між вечором четверга і вранці п'ятниці, ідеться в заяві префектури.

Метеорологічна служба Meteo-France попередила, що може бути "прямий вплив" на Реюньйон, закликавши населення з близько 900 000 осіб залишатися в приміщеннях.

Доповнення

Попереднє попередження про "червоний" циклон на острові Реюньйон оголосили в січні 2024 року, коли циклон "Белал" обрушився на острів, унаслідок чого загинуло четверо людей і було завдано збитків на суму близько 100 мільйонів євро (104 мільйони доларів США).