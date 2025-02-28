Туристическим островам в Индийском океане грозит мощный циклон "Гаранс"
Киев • УНН
Маврикий и Реюньон объявили повышенную готовность из-за приближения тропического шторма с ветром до 200 км/ч. На Реюньоне введен высший уровень тревоги, закрыты аэропорты.
На островах Маврикий и Реюньон в Индийском океане в четверг было объявлено состояние повышенной готовности из-за сильного тропического шторма "Гаранс" (Garance) категории 3, который был назван "прямой угрозой" этим туристическим направлениям, пишет УНН со ссылкой на France 24.
Детали
В среду Маврикий закрыл свой главный аэропорт, а близлежащий французский остров Реюньон должен был сделать то же самое в четверг.
Власти острова Реюньон в пятницу объявили на острове самую высокую "фиолетовую тревогу" из-за приближения циклона.
"Столкнувшись с прямым воздействием, при порывах ветра более 200 км/ч, префект введет фиолетовую тревогу", - заявили власти в пресс-релизе, опубликованном на X.
Метеорологическая служба Маврикия сообщила, что циклон находится в 310 километрах к северо-западу от острова и превратился в "интенсивный тропический шторм".
Циклон "опасно приближается к Маврикию и представляет прямую угрозу", говорится в сообщении, и добавляется, что ожидается наводнение.
Гаранс направлялся на восток, но повернул на юг и, как ожидается, пройдет между Маврикием и Реюньоном.
По текущей траектории циклон, как ожидается, пройдет в 50 километрах от Реюньона между вечером четверга и утром пятницы, говорится в заявлении префектуры.
Метеорологическая служба Meteo-France предупредила, что может быть "прямое воздействие" на Реюньон, призвав население около 900 000 человек оставаться в помещениях.
Дополнение
Предыдущее предупреждение о "красном" циклоне на острове Реюньон было объявлено в январе 2024 года, когда циклон "Белал" обрушился на остров, в результате чего погибли четыре человека и был нанесен ущерб на сумму около 100 миллионов евро (104 миллиона долларов США).