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Туристическим островам в Индийском океане грозит мощный циклон "Гаранс"

Туристическим островам в Индийском океане грозит мощный циклон "Гаранс"

Киев  •  УНН

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Маврикий и Реюньон объявили повышенную готовность из-за приближения тропического шторма с ветром до 200 км/ч. На Реюньоне введен высший уровень тревоги, закрыты аэропорты.

На островах Маврикий и Реюньон в Индийском океане в четверг было объявлено состояние повышенной готовности из-за сильного тропического шторма "Гаранс" (Garance) категории 3, который был назван "прямой угрозой" этим туристическим направлениям, пишет УНН со ссылкой на France 24.

Детали

В среду Маврикий закрыл свой главный аэропорт, а близлежащий французский остров Реюньон должен был сделать то же самое в четверг.

Власти острова Реюньон в пятницу объявили на острове самую высокую "фиолетовую тревогу" из-за приближения циклона.

"Столкнувшись с прямым воздействием, при порывах ветра более 200 км/ч, префект введет фиолетовую тревогу", - заявили власти в пресс-релизе, опубликованном на X.

Метеорологическая служба Маврикия сообщила, что циклон находится в 310 километрах к северо-западу от острова и превратился в "интенсивный тропический шторм".

Циклон "опасно приближается к Маврикию и представляет прямую угрозу", говорится в сообщении, и добавляется, что ожидается наводнение.

Гаранс направлялся на восток, но повернул на юг и, как ожидается, пройдет между Маврикием и Реюньоном.

По текущей траектории циклон, как ожидается, пройдет в 50 километрах от Реюньона между вечером четверга и утром пятницы, говорится в заявлении префектуры.

Метеорологическая служба Meteo-France предупредила, что может быть "прямое воздействие" на Реюньон, призвав население около 900 000 человек оставаться в помещениях.

Дополнение

Предыдущее предупреждение о "красном" циклоне на острове Реюньон было объявлено в январе 2024 года, когда циклон "Белал" обрушился на остров, в результате чего погибли четыре человека и был нанесен ущерб на сумму около 100 миллионов евро (104 миллиона долларов США).

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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