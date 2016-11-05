Турок намагався вивезти із України цигарки, заховавши їх у колесах свого авто
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. В Одесі прикордонники спільно з працівниками митниці запобігли незаконному перевезенню через державний кордон контрабанди тютюнових виробів. Сигарети намагався незаконно перемістити через кордон громадянин Туреччини, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Як повідомили прикордонники, під час огляду вантажного автомобіля “DAF” турецької реєстрації у пункті пропуску “Іллічівський морський торгівельний порт”, прикордонники виявили схованку із тютюновою продукцією. Сигарети громадянин Туреччини намагався приховано перевезти в двох запасних колесах та в бачку для технічної води автомобіля, що відправлявся теплоходом до порту Зунгулдаг (Туреччина). В результаті огляду спільна група у складі прикордонників та митників загалом знайшла 3,5 тисячі пачок цигарок “Парламент” з українською акцизною маркою. Попередня сума оцінки яких складає майже 100 тисяч гривень.
Наразі авто та цигарки вилучено та передано представникам фіскальної служби. Крім того, окрім тютюну 37-річний чоловік втратив вантаж (дерев’яний шпон) та вантажний автомобіль, як засіб незаконного перевезення товарів.