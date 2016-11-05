Турок пытался вывезти из Украины сигареты, спрятав их в колесах своего авто

Как сообщили пограничники, при осмотре грузового автомобиля "DAF" турецкой регистрации в пункте пропуска "Ильичевский морской торговый порт", пограничники обнаружили тайник с табачной продукцией. Сигареты гражданин Турции пытался скрыто перевезти в двух запасных колесах и в бачке для технической воды автомобиля, что отправлялся на теплоходе в порт Зунгулдаг (Турция). В результате осмотра совместная группа в составе пограничников и таможенников в целом нашла 3,5 тысячи пачек сигарет "Парламент" с украинской акцизной маркой. Предварительная сумма оценки которых составляет почти 100 тыс. гривен.

Сейчас авто и сигареты изъяты и переданы представителям фискальной службы. Кроме того, помимо табака 37-летний мужчина потерял груз (деревянный шпон) и грузовой автомобиль, как средство незаконной перевозки товаров.