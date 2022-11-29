Туристична страховка: ARX додала до поліса дві важливі медичні послуги

Нові опції

Наразі українці, які виїхали за кордон та опинилася під “тимчасовим захистом,” окрім соціальних питань часто змушені вирішувати й питання здоров’я, яке у стресових ситуаціях має властивість погіршуватися. При цьому одна лише консультація у європейського лікаря може обійтися від 70 євро, якщо ти не застрахований. Не кажучи вже про вартість повноцінного лікування.

ARX пропонує туристичні поліси, які закриють нагальні потреби у лікуванні. Нещодавно до них додано нові опціі, які допоможуть українцям знайти потрібні процедури та лікарів.

Нові можливості, які додані у поліси:



Медичний консьєрж або надання порад та медичної допомоги у разі нестрахових випадків. Наприклад, потрібні термінове МРТ або ліки, які не покриває страховий поліс. Консультанти ARX не покинуть напризволяще, а допоможуть знайти необхідну клініку, аналоги медикаментів тощо.



Друга можливість - отримання другої медичної думки. Якщо є бажання проконсультуватися ще в одного лікаря, асистанс знайде лікарів та організує консультацію. Сплатити послугу треба самостійно.



Раніше ARX розширила віковий діапазон для оформлення туристичного поліса: тепер він доступний від народження до 85 років. Також ARX дозволила українцям купувати туристичне страхування з-за кордону, перебуваючи не в Україні.

ЩО ДАЄ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

Передусім, це спокій і впевненість: що б не сталося за кордоном, усе можна буде вирішити – отримати допомогу, підтримку, компенсацію того, що входить в базовий або класичний поліс Travel. Компанія ARX вже давно включила до нього надання невідкладної медичної допомоги у зв’язку з COVID-19. Також класичний пакет страхування передбачає:



швидку невідкладну допомогу;



невідкладну амбулаторну і стаціонарну допомогу;



невідкладну стоматологічну допомогу;



транспортування до медичної установи;



медичну евакуацію або репатріацію тіла;



оплату термінових повідомлень і ліків.



ARX також пропонує пакети «Оптимальний» та «Преміальний». Різниця в їх вартості незначна – кілька гривень на день, а от відмінність в опціях – помітна. Наприклад, преміальний пакет забезпечить ще й відшкодування при затримці авіарейсу, багажу чи втраті особистих документів, організацію послуг адвоката тощо.

ЯК ПРИДБАТИ ТУРИСТИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

Придбати поліс легко – це 5 хвилин часу. Достатньо зайти на сайт ARX, обрати потрібну опцію, натиснути «оформити», отримати договір на електронну пошту і спокійно вирушати за кордон. Причому придбати поліс можна навіть на митниці чи з аеропорту.

Якщо ж опинилися за кордоном без поліса, то, як зазначалося вище, застрахуватися теж можна онлайн з країни перебування.

Вартість конкретного поліса автоматично обчислюється при оформленні залежно від кількості днів перебування за кордоном і обраного пакету страхових послуг.

Загалом стандартний поліс з покриттям 30 000 євро коштуватиме близько 10 євро, з покриттям 50 000 євро – 15 євро.

ЯК ОТРИМАТИ ДОПОМОГУ

Алгоритм дій дуже простий, лише три кроки. У разі, якщо за кордоном трапився страховий випадок, потрібно:



зв’язатися з представниками страхової компанії за телефоном +38 044 500 14 14, у месенджерах, або ж написати на еmail [email protected] і повідомити свої дані, де ви перебуваєте і що сталося.



виконати рекомендації лікарів сервісної служби;



зберегти всі чеки для компенсації витрат зі страховки за кордон.



ARX гарантовано організує та оплатить допомогу, а також буде на зв’язку 24/7.

ARX не припиняла працювати жодного дня з початку повномасштабної агресії й робить усе можливе, аби спростити життя українцям за кордоном!

ARX з тобою, все буде Україна!