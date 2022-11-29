Туристическая страховка: ARX добавила в полис две важные медицинские услуги

ukru
19:57 • 27281 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:56 • 44638 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
16:00 • 82005 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 128979 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 132968 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 110266 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 104248 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 90863 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111066 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136321 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 92304 просмотра
путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

путин передал "дополнительные" сигналы Трампу о прекращении огня в Украине - СМИ

14 марта, 13:08 • 45466 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

14 марта, 13:57 • 86765 просмотра
Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

Беспилотник атаковал военный полигон в россии: видео момента атаки

14 марта, 15:04 • 32527 просмотра
Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

Стефанишина отреагировала на слова Рютте относительно членства Украины в НАТО

14 марта, 15:36 • 27032 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 229543 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 260033 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 198101 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 203444 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 238753 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

19:57 • 27281 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 92304 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117135 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 119599 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127059 просмотра
Актуальное
Туристическая страховка: ARX добавила в полис две важные медицинские услуги

Туристическая страховка: ARX добавила в полис две важные медицинские услуги

Киев • УНН

 • 937905 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Находясь за границей, наши граждане сталкиваются с большими проблемами медицинского страхования, потому что европейская система работает совсем не так, как в Украине. Туристическое страхование становится альтернативой медицинскому страхованию, поскольку избавляет от расходов на медицинское обслуживание за границей и возместит расходы на лечение.

Новые опции

Сейчас украинцы, выехавшие за границу и оказавшиеся под "временной защитой", кроме социальных вопросов часто вынуждены решать и вопросы здоровья, которое в стрессовых ситуациях имеет свойство ухудшаться. При этом одна только консультация у европейского врача может обойтись от 70 евро, если ты не застрахован. Не говоря уже о стоимости полноценного лечения.

ARX предлагает туристические полисы, которые закроют срочные вопросы по лечению. Недавно в них добавлены новые опции, которые помогут украинцам найти нужные процедуры и врачей.

Новые возможности, добавленные в полисы:

• Медицинский консьерж или предоставление советов и медицинской помощи в ряде нестраховых случаев. Например, требуется срочное МРТ или лекарство, не покрывающее страховой полис. Консультанты ARX не оставят на произвол судьбы, а помогут найти необходимую клинику, аналоги медикаментов и т.д.

• Вторая возможность – получение второго медицинского мнения. Если есть желание проконсультироваться еще у одного врача, ассистанс найдет врачей и организует консультацию. Оплатить услугу нужно самостоятельно.

Ранее ARX расширила возрастной диапазон для оформления туристического полиса: теперь он доступен с рождения до 85 лет. Также ARX разрешила украинцам покупать туристическое страхование из-за границы, не находясь в Украине.

ЧТО ДАЕТ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Прежде всего, это спокойствие и уверенность: что бы ни произошло за рубежом, все можно будет решить – получить помощь, поддержку, компенсацию входящего в базовый или классический полис Travel. Компания ARX уже давно включила в него предоставление неотложной медицинской помощи в связи с COVID-19.

Также классический пакет страхования предусматривает:

• скорую неотложную помощь;
• неотложную амбулаторную и стационарную помощь;
• неотложную стоматологическую помощь;
• транспортировку в медицинское учреждение;
• медицинскую эвакуацию или репатриацию тела;
• оплату срочных уведомлений и лекарств.

ARX также предлагает пакеты «Оптимальный» и «Премиальный». Разница в их стоимости незначительна – несколько гривен в день, а вот разница в опциях – заметна. Например, премиальный пакет обеспечит также возмещение при задержке авиарейса, багажа или потере личных документов, организации услуг адвоката и т.д.

КАК ПРИОБРЕСТИ ТУРИСТИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приобрести полис легко – это 5 минут времени. Достаточно зайти на сайт ARX, выбрать нужную опцию, нажать «оформить», получить договор на электронную почту и спокойно отправляться за границу. Причем купить полис можно даже на таможне или из аэропорта.

Если же оказались за границей без полиса, то, как уже отмечалось выше, застраховаться тоже можно онлайн из страны пребывания.

Стоимость конкретного полиса автоматически рассчитывается при оформлении в зависимости от количества дней пребывания за границей и выбранного пакета страховых услуг.

В общем, стандартный полис с покрытием 30 000 евро будет стоить около 10 евро, с покрытием 50 000 евро – 15 евро.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ

Алгоритм действий очень прост, всего три шага. В случае, если за границей произошел страховой случай, нужно:

• связаться с представителями страховой компании по телефону +38 044 500 14 14, в мессенджерах, или же написать на e-mail [email protected] и сообщить свои данные, где вы находитесь и что случилось.
• выполнить рекомендации врачей сервисной службы;
• сохранить все чеки для компенсации расходов по страховке за границу.

ARX гарантированно организует и оплатит помощь, а также будет на связи 24/7.

ARX не прекращала работать ни одного дня с начала полномасштабной агрессии и делает все возможное, чтобы упростить жизнь украинцам за границей!

ARX с тобой, все будет Украина!

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы