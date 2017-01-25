Турист заблукав у горах Закарпаття
Київ • УНН
КИЇВ. 25 січня. УНН. На Закарпатті рятувальники шукають туриста, який заблукав у районі полонини Драгобрат. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Закарпатській області.
Сьогодні о 13:15 до оперативно-рятувальної служби Закарпаття надійшло повідомлення, що під час катання на гірськолижних трасах, у районі полонини Драгобрат, втратив орієнтир та заблукав 32-річний мешканець м. Кременчук Полтавської області.
Наразі пошук здійснюють пять рятувальників Ясігнянського гірського пошуково-рятувального відділення.