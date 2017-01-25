В Закарпатской области турист заблудился в горах
Киев • УНН
КИЕВ. 25 января. УНН. В Закарпатской области ищут туриста, заблудившегося в районе долины Драгобрат. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГосЧС в Закарпатской области.
Сегодня в 13:15 в оперативно-спасательную службу Закарпатской области поступило сообщение, что во время катания на горнолыжных трассах, в районе долины Драгобрат, потерял ориентир и заблудился 32-летний житель г. Кременчуг Полтавской области.
Поиск осуществляют пять спасателей Ясигнянского горного поисково-спасательного отделения.