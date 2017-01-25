В Закарпатской области турист заблудился в горах

Сегодня в 13:15 в оперативно-спасательную службу Закарпатской области поступило сообщение, что во время катания на горнолыжных трассах, в районе долины Драгобрат, потерял ориентир и заблудился 32-летний житель г. Кременчуг Полтавской области.

Поиск осуществляют пять спасателей Ясигнянского горного поисково-спасательного отделения.