Тури до Абхазії: МЗС України отримало ноту від Грузії. Каже, за турфірму вже взялися правоохоронці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міністерство закордонних справ України отримало ноту посольства Грузії щодо організації туристичною фірмою “Кулуар” турів до тимчасово окупованої грузинської території Абхазії. Питанням вже займаються відповідні органи державної влади. Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, коментар якого є у розпорядженні УНН.
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“МЗС підтверджує отримання ноти посольства Грузії в Україні щодо організації туристичною фірмою "Кулуар“ турів до тимчасово окупованої території Грузії — Абхазії”, — повідомив Ніколенко.
Деталі
Речник МЗС підкреслив, що Україна високо цінує стратегічне партнерство з Грузією і незмінно підтримує і поважає її суверенітет та територіальну цілісність в міжнародно визнаних кордонах.
Як країна, яка сама потерпає від агресії та тимчасової окупації Росією своїх територій, Україна вважає таку діяльність фірми “Кулуар” “абсолютно неприйнятною”, наголошує дипломат.
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“Цим питанням вже займаються відповідні органи державної влади, зокрема правоохоронні відомства, задля з’ясування усіх обставин та визначення можливих правових наслідків”, — додав Ніколенко.
Контекст
10 серпня мандрівник, блогер та учасник бойових дій Валерій Маркус поширив інформацію про те, що туристична фірма “Кулуар поход” влаштовує гірські тури до Росії, а також до сепаратистського грузинського регіону Абхазія. Проте у компанії повідомили, що не організовують і не водять турів до Абхазії, а тільки консультують туристів щодо вибору кращого маршруту та спорядження. Туристична компанія принесла вибачення за “неправильно подану інформацію”. Та попри заяву “Кулуар поход”, щодо непричетності до організації турів, версія їхнього сайту, яка бережена в кеші, містить, зокрема, інформацію про похід горами Абхазії.
Пізніше посольство Грузії в Україні висловило обурення тим, що українська туристична компанія організовує походи до непідконтрольного грузинському уряду регіону.
Посольство зазначило, що звернулося до Міністерства закордонних справ України з цього приводу.