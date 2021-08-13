Туры в Абхазию: МИД Украины получило ноту от Грузии. Говорит, за турфирму уже взялись правоохранители

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Министерство иностранных дел Украины получило ноту посольства Грузии относительно организации туристической фирмой "Кулуар" туров на временно оккупированную грузинскую территорию Абхазии. Вопросом уже занимаются соответствующие органы государственной власти. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко, комментарием которого располагает УНН.

Цитата:

"МИД подтверждает получение ноты посольства Грузии в Украине по организации туристической фирмой "Кулуар" туров на временно оккупированную территорию Грузии - Абхазию", - сообщил Николенко.

Детали

Представитель МИД подчеркнул, что Украина высоко ценит стратегическое партнерство с Грузией и неизменно поддерживает и уважает ее суверенитет и территориальную целостность в международно признанных границах.

Как страна, которая сама страдает от агрессии и временной оккупации Россией своих территорий, Украина считает такую деятельность фирмы "Кулуар" "абсолютно неприемлемой", отмечает дипломат.

Цитата:

"Этим вопросом уже занимаются соответствующие органы государственной власти, в частности правоохранительные ведомства, для выяснения всех обстоятельств и определения возможных правовых последствий", - добавил Николенко.

Контекст

10 августа путешественник, блоггер и участник боевых действий Валерий Маркус распространил информацию о том, что туристическая фирма "Кулуар поход" устраивает горные туры в Россию, а также в сепаратистский грузинский регион Абхазия. Однако в компании сообщили, что не организуют и не водят туров в Абхазию, а только консультируют туристов по выбору лучшего маршрута и снаряжения. Туристическая компания принесла извинения за "неправильно поданную информацию". Но несмотря на заявление "Кулуар поход", относительно непричастности к организации туров, версия их сайта, которая хранится в кэше, содержит, в частности, информацию о походе горами Абхазии.

Позже посольство Грузии в Украине выразило возмущение тем, что украинская туристическая компания организует походы в неподконтрольный грузинскому правительству регион Абхазия.

Посольство отметило, что обратилось в Министерство иностранных дел Украины по этому поводу.

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