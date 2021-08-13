"Неприйнятно": посольство Грузії звернулося до МЗС України через організацію українською компанією турів до Абхазії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Посольство Грузії обурене тим, що українська туристична компанія організовує походи до непідконтрольного грузинському уряду регіону Абхазія. Про це вони розповіли у відповіді на запит Радіо Свобода, інформує УНН.
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Посольство відмітило, що дружні відносини між двома країнами “наразі перебувають на високому рівні”. “Разом з тим, існують сили, які бажають втрутитись та нашкодити відносинам між двома країнами. Посольство Грузії в Україні висловлює вкрай негативне ставлення у зв’язку із організаціями турів на окуповану територію Грузії українською туристичною фірмою “Кулуар поход”, — йдеться у листі.
Посольство зазначило, що звернулося до Міністерства закордонних справ України з цього приводу.
Цитата:
“Беручи до уваги наше стратегічне партнерство, ми вважаємо неприйнятним той факт, що туристична компанія в Україні організовує тури до окупованої території Грузії. Ми повинні дослідити походження та діяльність зазначеної компанії”, — сказано у повідомленні.
Що було раніше
10 серпня мандрівник, блогер та учасник бойових дій Валерій Маркус поширив інформацію про те, що туристична фірма “Кулуар поход” влаштовує гірські тури до Росії, а також до сепаратистського грузинського регіону Абхазія. Проте у компанії повідомили, що не організовують і не водять турів до Абхазії, а тільки консультують туристів щодо вибору кращого маршруту та спорядження. Туристична компанія принесла вибачення за “неправильно подану інформацію”. Та попри заяву “Кулуар поход”, щодо непричетності до організації турів, версія їхнього сайту, яка бережена в кеші, містить, зокрема, інформацію про похід горами Абхазії.
Нагадаємо
Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відновив розгляд позову Грузії проти Росії про події війни 2008 року. Тбілісі вимагає визнати відповідальність Кремля за окупацію частини грузинської території і утиски етнічних грузин.