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"Неприемлемо": посольство Грузии обратилось в МИД Украины из-за организации украинской компанией туров в Абхазию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Посольство Грузии возмущено тем, что украинская туристическая компания организует походы в неподконтрольный грузинскому правительству регион Абхазия. Об этом они рассказали в ответе на запрос Радио Свобода, информирует УНН.

Детали

Посольство отметило, что дружеские отношения между двумя странами "сейчас находятся на высоком уровне". "Вместе с тем, существуют силы, которые хотят вмешаться и навредить отношениям между двумя странами. Посольство Грузии в Украине выражает крайне негативное отношение в связи с организациями туров на оккупированную территорию Грузии украинской туристической фирмой "Кулуар поход", - говорится в письме.

Посольство указало, что обратилось в Министерство иностранных дел Украины по этому поводу.

Цитата:

"Принимая во внимание наше стратегическое партнерство, мы считаем неприемлемым тот факт, что туристическая компания в Украине организовывает туры на оккупированную территорию Грузии. Мы должны исследовать происхождение и деятельность указанной компании", - говорится в сообщении.

Что было ранне

10 августа путешественник, блоггер и участник боевых действий Валерий Маркус распространил информацию о том, что туристическая фирма "Кулуар поход" устраивает горные туры в Россию, а также в сепаратистский грузинский регион Абхазия. Однако в компании сообщили, что не организуют и не водят туров в Абхазию, а только консультируют туристов по выбору лучшего маршрута и снаряжения. Туристическая компания принесла извинения за "неправильно поданную информацию". Но несмотря на заявление "Кулуар поход", относительно непричастности к организации туров, версия их сайта, которая хранится в кэше, содержит, в частности, информацию о походе горами Абхазии.

Напомним

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) возобновил рассмотрение иска Грузии против России о событиях войны 2008 года. Тбилиси требует признать ответственность Кремля за оккупацию части грузинской территории и притеснения этнических грузин.

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