Турецький корабель врятував майже 470 мігрантів біля берегів Лівії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Біля берегів Лівії турецький контейнеровоз врятував 466 мігранів, які перебували на старому човні, передає УНН з посиланням на Hurriyet Daily News.
Як повідомляє видання, турецький контейнеровоз «Roseline» помітив мігрантів на переповненому старому човні біля берегів Лівії. Човен прямував у сторону Туніса.
Зазначається, що турецька команда врятували в цілому 466 мігрантів, серед яких були жінки та діти.
Також наголошується, що мігранти були пізніше передані команді італійської берегової охорони.
Нагадаємо, у Туреччині, Йорданії та країнах Північної Африки до кінця квітня зібралося понад 6,6 млн мігрантів, які очікують можливості потрапити до Європи.