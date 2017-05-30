Турецкий корабль спас почти 470 мигрантов у берегов Ливии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. У берегов Ливии турецкий контейнеровоз спас 466 Мигран, которые находились на старом лодке, передает УНН со ссылкой на Hurriyet Daily News.
Как сообщает издание, турецкий контейнеровоз «Roseline» заметил мигрантов на переполненном старом лодке у берегов Ливии. Лодка направлялся в сторону Туниса.
Отмечается, что турецкая команда спасли в целом 466 мигрантов, среди которых были женщины и дети.
Также отмечается, что мигранты были позже переданы команде итальянской береговой охраны.
Напомним, в Турции, Иордании и странах Северной Африки до конца апреля собралось более 6600000 мигрантов , ожидающих возможности попасть в Европу.