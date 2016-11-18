Турецькі військові у НАТО попросили про притулок у інших країнах
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Низка турецьких офіцерів, що служать у силах НАТО, попросили про притулок після невдалого військового перевороту у Туреччині у липні цього року. Про це повідомив генсек Альянсу Йенс Столтенберг, передає УНН із посиланням на ВВС.
За його словами, військові попросили притулку у тих країнах, де вони служать, проте не вказав ані імен, ані точних цифр, ані причин таких прохань.
"Деякі турецькі офіцери, що працюють у командних структурах НАТО, подали запит про надання притулку у країнах, де вони служать", - сказав Й.Столтенберг.
Він зазначив, що країни, у яких просили притулку, вирішуватимуть кожну справу окремо. У цю неділю генсек НАТО відвідає Стамбул.
У липні цього року в Туреччині відбулася спроба державного перевороту. Після придушення путчу, поряд з його безпосередніми учасниками влада країни заарештувала понад 60 тисяч службовців, включно із військовими, суддями, викладачами університетів. Десятки тисяч людей залишилися без роботи.