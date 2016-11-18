Турецкие военные в НАТО попросили об убежище в других странах
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Ряд турецких офицеров, служащих в силах НАТО, попросили об убежище после неудачного военного переворота в Турции в июле этого года. Об этом сообщил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает УНН со ссылкой на ВВС .
По его словам, военные попросили убежища в тех странах, где они служат, однако не указал ни имен, ни точных цифр, ни причин таких просьб.
"Некоторые турецкие офицеры, работающие в командных структурах НАТО, подали запрос о предоставлении убежища в странах, где они служат", - сказал Й.Столтенберг.
Он отметил, что страны, в которых просили убежища, будут решать каждое дело в отдельности. В это воскресенье генсек НАТО посетит Стамбул.
В июле этого года в Турции произошла попытка государственного переворота. После подавления путча, наряду с его непосредственными участниками власти страны арестовали более 60 тысяч служащих, включая с военными, судьями, преподавателями университетов. Десятки тысяч людей остались без работы.