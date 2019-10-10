Турецькі війська розібрали бетонні загорожі на сирійському кордоні та готують новий наступ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Турецькі військовослужбовці демонтували бетонні загородження напроти сирійського міста Телль-Халаф на захід від району Рас-аль-Айн у сирійській провінції Хасеке і готуються почати вторгнення на даній ділянці кордону. Про це повідомила в четвер сирійська телестанція Al Ekhbariya, пише УНН з посиланням також на CNN Turk.
За її інформацією, в середу турецька артилерія вже вела обстріл населених пунктів в долині річки Хабур, де знаходиться Телль-Халаф — один з центрів стародавньої месопотамської цивілізації на півночі Сирії. У цьому районі проживають християни-ассірійці, які вважаються релігійно-етнічною меншиною в Хасеці.
Згідно з інформацією агентства SANA, на півночі провінції Ракка турецькі військовослужбовці проникли вглиб сирійської території і зайняли чотири селища в околицях прикордонного міста Телль-Аб’яд. У середу представник коаліції “Сили демократичної Сирії” (СДС) Мустафа Балі повідомив телеканалу Al Mayadeen, що курдським загонам вдалося відбити на цій ділянці фронту атаку турецьких військ і формувань сирійської опозиції.
Міністерство національної оборони Туреччини заявило в четвер, що збройні сили республіки в перші години нової транскордонної операції “Джерело миру” в Сирії нанесли удари по 181 “об’єкту терористів”, як називають в Анкарі бійців СДС. Державне сирійське агентство SANA назвало вторгнення турецьких військ агресією. За його відомостями, в ході бомбардувань і обстрілів, які вели турецькі війська, в місті Камишли і його околицях загинули не менше восьми мирних громадян, в тому числі троє дітей, ще 14 осіб отримали поранення. Повідомлення про потерпілих надійшли також з населених пунктів Дербас і Мешрефа в прикордонному районі Рас-ель-Айн, куди увійшли турецькі війська.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna hava harekatı ve topçu atışlarıyla başlattığı #BarışPınarıHarekatı kapsamında kara birlikleri de dün gece Suriye'ye giriş yaptı https://t.co/wHkJo7XxkY pic.twitter.com/13JNpeDKlU— CNN TÜRK (@cnnturk) October 10, 2019
Ceylanpınar'ın dört bir yanında mehter marşı yankılanıyor #BarışPınarıHarekatı https://t.co/H4RlOrFtTB pic.twitter.com/SvnDddle7u— CNN TÜRK (@cnnturk) October 10, 2019
Нагадуємо, турецькі підрозділи увійшли в сирійське місто Телль-Аб’яд.