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Турецкие войска разобрали бетонные заграждения на сирийской границе и готовят новое наступление

Киев • УНН

 • 10244 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Турецкие военнослужащие демонтировали бетонные заграждения напротив сирийского города Телль-Халаф к западу от района Рас-аль-Айн в сирийской провинции Хасеке и готовятся начать вторжение на данном участке границы. Об этом сообщила в четверг сирийская телестанция Al Ekhbariya, пишет УНН со ссылкой также на CNN Turk.

Турецкие войска разобрали бетонные заграждения на сирийской границе и готовят новое наступление

По ее информации, в среду турецкая артиллерия уже вела обстрелы населенных пунктов в долине реки Хабур, где находится Телль-Халаф — один из центров древней месопотамской цивилизации на севере Сирии. В этом районе проживают христиане-ассирийцы, которые считаются религиозно-этническим меньшинством в Хасеке.

Согласно информации агентства SANA, на севере провинции Ракка турецкие военнослужащие проникли вглубь сирийской территории и заняли четыре селения в окрестностях пограничного города Телль-Абъяд. В среду представитель коалиции “Силы демократической Сирии” (СДС) Мустафа Бали сообщил телеканалу Al Mayadeen, что курдским отрядам удалось отразить на этом участке фронта атаку турецких войск и формирований сирийской оппозиции.

Министерство национальной обороны Турции заявило в четверг, что вооруженные силы республики в первые часы новой трансграничной операции “Источник мира” в Сирии нанесли удары по 181 “объекту террористов”, как называют в Анкаре бойцов СДС. Государственное сирийское агентство SANA назвало вторжение турецких войск агрессией. По его сведениям, в ходе бомбардировок и обстрелов, которые вели турецкие войска, в городе Камышлы и его окрестностях погибли не менее восьми мирных граждан, в том числе трое детей, еще 14 человек получили ранения. Сообщения о пострадавших поступили также из населенных пунктов Дербасия и Мешрефа в пограничном районе Рас-эль-Айн, куда вошли турецкие войска.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Fırat’ın doğusuna hava harekatı ve topçu atışlarıyla başlattığı # BarışPınarıHarekatı kapsamında kara birlikleri de dün gece Suriyeьye giriş yaptı https://t.co/wHkJo7XxkY pic.twitter.com/13JNpeDKlU

— CNN TÜRK (@cnnturk) October 10, 2019

Ceylanpınar’ın dört bir yanında mehter marşı yankılanıyor # BarışPınarıHarekatı https://t.co/H4RlOrFtTB pic.twitter.com/SvnDddle7u

— CNN TÜRK (@cnnturk) October 10, 2019

Напоминаем, турецкие подразделения вошли в сирийский город Телль-Абъяд.

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