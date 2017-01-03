Турецькі правоохоронці затримали 14 осіб підозрюваних у теракті в Стамбулі

У межах розслідування обставин нападу на нічний клуб Reina у Стамбулі, скоєного у новорічну ніч, турецька поліція затримала 14 осіб.

За наявною інформацією, затриманих допитують в головному управлінні поліції Стамбула.

Нагадаємо, підозрюваним у нападі на клуб у Стамбулі виявився 28-річний громадянин Киргизстану.

Терористи "Ісламської держави" оприлюднили заяву, в якій йдеться про те, що вони стоять за атакою на нічний клуб Reіna в Стамбулі в новорічну ніч.

Як повідомляв УНН, вчора турецька поліція опублікувала дві фотографії підозрюваного у нападі на нічний клуб в новорічну ніч та вбивстві 39 осіб.