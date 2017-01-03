Турецькі правоохоронці затримали 14 осіб підозрюваних у теракті в Стамбулі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Під час розслідування нападу на нічний клуб Reina у Стамбулі, скоєному в новорічну ніч, правоохоронні органи Туреччини затримали 14 осіб, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
У межах розслідування обставин нападу на нічний клуб Reina у Стамбулі, скоєного у новорічну ніч, турецька поліція затримала 14 осіб.
За наявною інформацією, затриманих допитують в головному управлінні поліції Стамбула.
Нагадаємо, підозрюваним у нападі на клуб у Стамбулі виявився 28-річний громадянин Киргизстану.
Терористи "Ісламської держави" оприлюднили заяву, в якій йдеться про те, що вони стоять за атакою на нічний клуб Reіna в Стамбулі в новорічну ніч.
Як повідомляв УНН, вчора турецька поліція опублікувала дві фотографії підозрюваного у нападі на нічний клуб в новорічну ніч та вбивстві 39 осіб.