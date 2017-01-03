Турецкие правоохранители задержали 14 человек подозреваемых в теракте в Стамбуле
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Во время расследования нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, совершенном в новогоднюю ночь, правоохранительные органы Турции задержали 14 человек, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
В рамках расследования обстоятельств нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле, совершенного в новогоднюю ночь, турецкая полиция задержала 14 человек.
По имеющейся информации, задержанных допрашивают в главном управлении полиции Стамбула.
Напомним, подозреваемым в нападении на клуб в Стамбуле оказался 28-летний гражданин Кыргызстана .
Террористы "Исламского государства" обнародовали заявление, в котором говорится о том, что они стоят за атакой на ночной клуб Reиna в Стамбуле в новогоднюю ночь.
Как сообщал УНН, вчера турецкая полиция опубликовала две фотографии подозреваемого в нападении на ночной клуб в новогоднюю ночь и убийстве 39 человек.