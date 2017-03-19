Турецьке МЗС викликало посла Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Турецький уряд викликав посла Німеччини в Міністерство закордонних справ для дачі роз’яснень з приводу курдської демонстрації у Франкфурті-на-Майні, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Зазначається, що прес-секретар президента Туреччини назвав скандалом дії поліцейських, які допустили використання демонстрантами забороненої символіки Робочої партії Курдистану.
У заяві МЗС Туреччини німецька влада звинувачуються в подвійній моралі. З одного боку, вони дозволяють недозволену символіку РПК, а з іншого, перешкоджають турецьким міністрам вести агітацію в Німеччині, йдеться в документі.
Як повідомляв УНН, у Франкфурті-на-Майні курди провели мирну масову акцію проти дій влади Туреччини. Акція відбулася з нагоди курдського нового року. За даними поліції, в ній узяли участь близько 30 тисяч людей.
Раніше між двома державами спалахнув дипломатичний скандал у зв’язку з відмовою влади кількох німецьких міст дозволити агітаційні зустрічі представників уряду Туреччини з турецькою діаспорою. Президент Туреччини Р.Ердоган заяви, що Німеччина використовує у своїй політиці “методи нацистів”.
В уряді Німеччині погрожують заборонити в’їзд до країни турецьким політикам, які мають намір проводити агітацію на підтримку референдуму щодо конституційних змін у Туреччині.