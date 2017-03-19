Турецкий МИД вызвал посла Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Турецкое правительство вызвало посла Германии в Министерство иностранных дел для дачи разъяснений по поводу курдской демонстрации во Франкфурте-на-Майне, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.
Отмечается, что пресс-секретарь президента Турции назвал скандалом действия полицейских, которые допустили использование демонстрантами запрещенной символики Рабочей партии Курдистана.
В заявлении МИД Турции немецкие власти обвиняются в двойной морали. С одной стороны, они позволяют непозволительную символику РПК, а с другой, препятствуют турецким министрам вести агитацию в Германии, говорится в документе.
Как сообщал УНН, во Франкфурте-на-Майне курды провели мирную массовую акцию против действий властей Турции. Акция состоялась по случаю курдского нового года. По данным полиции, в ней приняли участие около 30 000 человек.
Ранее между двумя государствами вспыхнул дипломатический скандал в связи с отказом властей нескольких немецких городов позволить агитационные встречи представителей правительства Турции с турецкой диаспорой. Президент Турции Р. Эрдоган заявления, что Германия использует в своей политике "методы нацистов".
В правительстве Германии угрожают запретить въезд в страну турецким политикам, которые намерены проводить агитацию в поддержку референдума по конституционным изменениям в Турции.