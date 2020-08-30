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Турецька правозахисниця померла на 238 добу голодного протесту

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Адвокатка та правозахисниця Ебру Тімтік, яка оголосила голодування в турецькій в'язниці, вимагаючи справедливого судового розгляду для себе і своїх колег, померла на 238 добу голодного протесту. Про це повідомляє AP із посиланням на групу адвокатів, передає УНН.

Турецька правозахисниця померла на 238 добу голодного протесту

“42-річна Ебру Тімтік померла в лікарні Стамбула в четверг, повідомила Асоціація прогресивних юристів. Вона голодувала 238 днів”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Тімтік та 17 її колег були звинувачені у зв’язках із забороненою у Туреччині Народно-визвольною партією Революції (або DHKP/C). Організація вважається терористичною, зокрема, у США та Європейському союзі. Тімтік була засуджена в березні 2019 року до 13 років і 6 місяців тюремного ув’язнення. Її справа розглядалася апеляційним судом.

“Тімтік початку голодування в лютому в знак протесту проти нібито несправедливого розгляду в ході судового розгляду разом з іншим колегою, Айтаком Унсалом, який, за повідомленнями, знаходиться в критичному стані”, — додається у повідомленні.

Опозиційні партії Туреччини вже давно ставлять під сумнів неупередженість і незалежність турецьких судів при президентстві Реджепа Тайіпа Ердогана, в той час як групи юристів повідомили про декілька недоліків під час судового розгляду цієї справи. Вони включали відсторонення від посади суддів, які спочатку наказали звільнити адвокатів з досудового утримання під вартою, і використання анонімних свідків, які давали свідчення проти них.

У п’ятницю поліція спробувала завадити натовпу її прихильників зібратися біля будівлі Стамбульської колегії адвокатів на меморіал, повідомила газета Evrensel. Пізніше співробітники поліції по боротьбі з заворушеннями використовували сльозогінний газ і гумові кулі, щоб заблокувати марш протесту. За словами газети, був затриманий щонамйменше один адвокат.

Як повідомляв УНН, “Луцький терорист” Кривош оголосив голодування.

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