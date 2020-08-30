Турецкая правозащитница скончалась на 238 день голодного протеста

“42-летняя Эбру Тимтик умерла в больнице Стамбула в четверг, сообщила Ассоциация прогрессивных юристов. Она голодала 238 дней”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Тимтик и 17 ее коллег были обвинены в связях с запрещенной в Турции Народно-освободительной партией Революции (или DHKP/C). Организация считается террористической, в частности, в США и Европейском союзе. Тимтик была осуждена в марте 2019 года на 13 лет и 6 месяцев тюремного заключения. Ее дело рассматривалось апелляционным судом.

“Тимтик начала голодовку в феврале в знак протеста против якобы несправедливого рассмотрения в ходе судебного разбирательства вместе с другим коллегой, Айтаком Унсал, который, по сообщениям, находится в критическом состоянии”, — добавляется в сообщении.

Оппозиционные партии Турции уже давно ставят под сомнение беспристрастность и независимость турецких судов при президентстве Реджепа Тайипа Эрдогана, в то время как группы юристов сообщили о нескольких недостатках во время судебного рассмотрения этого дела. Они включали отстранения от должности судей, которые сначала распорядились освободить адвокатов из-под досудебного содержания под стражей, и использование анонимных свидетелей, которые давали показания против них.

В пятницу полиция попыталась помешать толпе ее сторонников собраться у здания Стамбульской коллегии адвокатов на мемориал, сообщила газета Evrensel. Позже сотрудники полиции по борьбе с беспорядками использовали слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы заблокировать марш протеста. По словам газеты, был задержан щонамйменше один адвокат.

Как сообщал УНН, “Луцкий террорист” Кривош объявил голодовку.