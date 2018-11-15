Туреччину засипало снігом: десятки доріг заблоковано
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Схід Туреччини засипало великою кількістю снігу. Про це повідомляє УНН із посиланням на турецький телеканал NTV.
"Через сильний снігопад у східно-північній частині Туреччини заблоковано рух транспорту більше 80-ти сільких доріг", - йдеться в повідомленні турецького телеканалу.
В деяких регіонах товщина снігу досягала 10 сантиметрів, а у місті Байбурт сніжний покрив сягнув понад 20 сантиметрів.
"У місті Байбурт рівень снігового покриву досяг 20 см, тому навчання в школах на один день скасували, а громадян з інвалідністю та вагітним жінкам повідомили про вихідний день", - повідомляється на телеканалі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні очікуються дощі з мокрим снігом і до 8 градусів морозу
Завдяки великій кількості снігу в деяких регіонах підвищилась туристична активність. Особливо в місті Трабзон, де туристи вийшли зробити красиві фото пейзажів.
Нагадаємо, у провінції Карс на північному сході Туреччини наприкінці серпня випав сніг. Через сильні опади на кілька годин було перекрито декілька трас.