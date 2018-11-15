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Туреччину засипало снігом: десятки доріг заблоковано

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. Схід Туреччини засипало великою кількістю снігу. Про це повідомляє УНН із посиланням на турецький телеканал NTV.

Туреччину засипало снігом: десятки доріг заблоковано

"Через сильний снігопад у східно-північній частині Туреччини заблоковано рух транспорту більше 80-ти сільких доріг", - йдеться в повідомленні турецького телеканалу.

В деяких регіонах товщина снігу досягала 10 сантиметрів, а у місті Байбурт сніжний покрив сягнув понад 20 сантиметрів.

"У місті Байбурт рівень снігового покриву досяг 20 см, тому навчання в школах на один день скасували, а громадян з інвалідністю та вагітним жінкам повідомили про вихідний день", - повідомляється на телеканалі.

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Завдяки великій кількості снігу в деяких регіонах підвищилась туристична активність. Особливо в місті Трабзон, де туристи вийшли зробити красиві фото пейзажів.

Нагадаємо, у провінції Карс на північному сході Туреччини наприкінці серпня випав сніг. Через сильні опади на кілька годин було перекрито декілька трас.

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