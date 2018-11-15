Турцию засыпало снегом: десятки дорог заблокированы
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. На северо-востоке Турции выпало большое количество снега. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкий телеканал NTV.
"Из-за сильного снегопада в северо-восточной части Турции заблокировано движение транспорта на более 80-ти сельских дорогах", - говорится в сообщении турецкого телеканала.
В некоторых регионах толщина снега достигала 10 сантиметров, а в городе Байбурт снежный покров достиг 20 сантиметров.
"В городе Байбурт уровень снежного покрова достиг 20 см, поэтому обучение в школах на один день отменили, а граждан с инвалидностью и беременных женщин уведомили о выходном дне", - говорится на телеканале.
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Благодаря снегопаду в некоторых регионах повысилась туристическая активность. Особенно в городе Трабзон, где туристы решили сделать красивые фото пейзажей.
Напомним, в провинции Карс на северо-востоке Турции в конце августа выпал снег. Из-за сильных осадков на несколько часов было перекрыто несколько трасс.