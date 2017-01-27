Туреччина знову пригрозила анулювати угоду з ЄС з питань біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Міністерство закордонних справ Туреччини відреагувало на рішення Вищого суду Греції на відмову у видачі восьми турецьких військових, які втекли з країни після невдалої спроби перевороту і в черговий раз погрожує розірвати угоду з Європейським Союзо з питань біженців. Про це повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.
Як зазначає видання, Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу зробив відповідну заяву в п'ятницю, 27 січня, відреагувавши на рішення Вищого суду Греції не видавати Анкарі вісім турецьких військових, які втекли з Туреччини після липневої спроби державного перевороту.
"Ми зробимо всі необхідні кроки, в їх числі - анулювання угоди з Євросоюзом з прийому біженців", - заявив Мевлют Чавушоглу.
Також повідомляється, що Голова турецького МЗС додав, що його уряд перегляне взаємини з Афінами.
Видання також наголошує, що тяганина про невидачу офіцерів тривала шість місяців. Вони намагалися довести в судах нижчої інстанції, що після повернення на батьківщину їх чекає жорстоке поводження у в'язниці. Адвокат турецьких військових заявляв, що у його підзахисних є всі підстави побоюватися за своє життя у разі екстрадиції до Туреччини. У підсумку головуючий суддя 26 січня вирішила, що справедливий судовий розгляд в разі видачі Туреччини цих військовослужбовців малоймовірно. Суд також постановив випустити їх зі слідчого ізолятора.
Як повідомля УНН, низка турецьких офіцерів, що служать у силах НАТО, попросили про притулок після невдалого військового перевороту у Туреччині у липні цього року.
Нагадаємо, що Туреччина вже неодноразово погрожувала розірвати угоду з ЄС.