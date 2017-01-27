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Турция вновь пригрозила аннулировать соглашение с ЕС по вопросам беженцев

Турция вновь пригрозила аннулировать соглашение с ЕС по вопросам беженцев

Киев • УНН

 • 8857 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Министерство иностранных дел Турции отреагировало на решение Высшего суда Греции на отказ в выдаче восьми турецких военных, бежавших из страны после неудачной попытки переворота и в очередной раз угрожает разорвать соглашение с Европейским союзом по вопросам беженцев. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

Как отмечает издание, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сделал соответствующее заявление в пятницу, 27 января, отреагировав на решение Высшего суда Греции не выдавать Анкаре восемь турецких военных, бежавших из Турции после июльской попытки государственного переворота.

"Мы сделаем все необходимые шаги, в их числе - аннулирование соглашения с Евросоюзом по приему беженцев", - заявил Мевлют Чавушоглу.

Также сообщается, что председатель турецкого МИД добавил, что его правительство пересмотрит отношения с Афинами.

Издание также отмечает, что волокита о невыдаче офицеров длилась шесть месяцев. Они пытались доказать в судах низшей инстанции, по возвращении на родину их ждет жестокое обращение в тюрьме. Адвокат турецких военных заявлял, что в его подзащитных есть все основания опасаться за свою жизнь в случае экстрадиции в Турцию. В итоге судья 26 января решила, что справедливое судебное разбирательство в случае выдачи Турции этих военнослужащих маловероятно. Суд также постановил выпустить их из следственного изолятора.

Как сообщал УНН, ряд турецких офицеров, служащих в силах НАТО, попросили об убежище после неудачного военного переворота в Турции в июле этого года.

Напомним, что Турция уже неоднократно угрожала разорвать соглашение с ЕС.

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