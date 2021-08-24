Туреччина заявила, що не надаватиме статус біженця громадянам Афганістану

Деталі

“Ми раніше заявили, що у Туреччині ми не будемо надавати візи з цією метою (для надання притулку громадянам Афганістану). Всі публікації в ЗМІ на цю тему (про відкриття окремого міграційного центру для афганців) не відповідають дійсності”, — сказав він.

Таким чином глава МЗС прокоментував дані, з’явилися раніше в британських ЗМІ, про нібито наявні плани відкрити в Туреччині окремий центр для афганців, які просять притулку. У неділю телеканал BBC з посиланням на газету стверджував, що в Туреччині та інших країнах планується створити міграційні центри для афганців. Згодом цю інформацію спростували офіційні особи Великої Британії, а телеканал, за словами Чавушоглу, приніс вибачення.

“Якщо від будь-якої країни нам надійде подібна пропозиція, ми її відкидаємо. Ми про це вже говорили. До теперішнього часу ми евакуювали з Афганістану 1 404 особи. З них 1 061 — наші громадяни, решта — громадяни інших держав. Зараз в Афганістані залишаються близько 200 турків, які хочуть повернутися”, — повідомив Чавушоглу.

Туреччина має намір максимально дистанціюватися від питань прийняття у себе біженців з Афганістану з огляду на те, що у неї немає можливостей виділяти на це додаткові кошти. Як заявив у понеділок офіційний представник правлячої Партії справедливості і розвитку Омер Челік, “у країни немає ресурсів, щоб прийняти хоча б одного додаткового мігранта”, і Туреччина “не є табором біженців”. Президент Реджеп Тайіп Ердоган в свою чергу зазначив, що Анкара уважно стежить за ситуацією в Афганістані, в тому числі у контексті міграції звідти, і працює з іншими державами над ефективним вирішенням проблеми біженців.

Доповнення

Раніше стало відомо, що Ахмад Масуд, син легендарного польового командира часів першої Афганської війни Ахмада Шаха Масуда, який контролює Панджшерську ущелину, готовий піти на капітуляцію.