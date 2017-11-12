Туреччина заперечує, що планувала викрадення Гюлена за допомогою екс-радника Трампа

"Всі заяви про те, що Туреччина використовує засоби, які порушують законність для екстрадиції [Гюлена], є абсолютно фальшивими, безглуздими та безпідставними", - заявили в суботу у турецькому посольстві.

Як повідомляв раніше телеканал BBC, турецькі чиновники пропонували колишньому раднику президента США з нацбезпеки Майклу Флінну 15 мільйонів доларів, щоб той допоміг викрасти мусульманського священнослужителя зі США та доставити його до Туреччини.

Як повідомляв УНН, в Туреччині в ніч на 16 липня 2016 року відбулася спроба державного перевороту. Влада країни звинувачує в організації путчу Фетуллаха Ґюлена. У жовтні цього року в країні затримали 110 співробітників видавничої компанії Kaynak Holding за підозрою в зв'язках з організацією опозиційного проповідника.